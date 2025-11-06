Посланник Трампа Кушнер прибыл в Израиль

Джаред Кушнер прибыл в США для переговоров с Нетаньяху по вопросу реализации мирного плана Дональда Трампа.

Посланник лидера США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль для переговоров по воплощению в жизнь мирных договоренностей по сектору Газа, передает портал Axios.

"Посланник президента Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье. Завтра он встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить реализацию соглашения по сектору Газа"

– Axios

Отметим, что ранее Вашингтон призвал Тель-Авив выпустить радикалов ХАМАС, которые остаются в тоннелях в секторе Газа. Израиль занял более жесткую позицию по этому вопросу.

Напомним, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США приступили к процессу мирного урегулирования в секторе Газа.