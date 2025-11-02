Израиль превратит прилегающий к Египту район в закрытую зону

Военные ЦАХАЛ будут открывать огонь по всем, кто попадает в закрытую зону на границе с Египтом. Так власти Израиля намерены бороться с контрабандой оружия.

Израиль усиливает борьбу с контрабандой. Власти страны намерены создать закрытую зону на границе с Египтом, рассказал глава оборонного ведомства еврейского государства Исраэль Кац. По словам Каца, через границу незаконно поставляют оружие, для этих целей активно применяются беспилотники.

"Контрабанда оружия с помощью беспилотников является частью войны в Газе и направлена на вооружение наших врагов, и необходимо принять все меры для ее пресечения. Сегодня мы объявляем войну всем, кто участвует в контрабанде, и любой, кто войдет в запретную зону, будет поражен"

– Исраэль Кац

Согласно информации израильских СМИ, Кац отдал распоряжение атаковать всех подозрительных лиц, которые окажутся в приграничной зоне. В медиа отметили, что случаи контрабанды с помощью беспилотников стали фиксироваться с 2024 года.