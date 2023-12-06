Захарова: Армения искажает и передергивает факты

Представитель МИД РФ высказалась в отношении главы МИД Армении о его антироссийском заявлении, указав на ошибки властей республики.

Армения не учитывает свои ошибки и пытается возложить всю ответственность на Россию за свои действия. Об этом заявила глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в процессе традиционной пресс-конференции.

Она подчеркнула, что антироссийская речь главы МИД Армении Арарата Мирзояна вызывает сожаление.

"Вместо того, чтобы сделать объективные выводы, и в частности, выводы из собственных ошибок и просчетов, предпринята очередная попытка возложить всю ответственность на Россию. Это не имеет под собой никаких оснований, потому что это ошибки не наши. Это ошибки, к сожалению, официального Еревана. Все это относится и применительно к отношениям с нашей стороной, так и в контексте армяно-азербайджанской нормализации. Почти в каждой части этих заявлений можно наткнуться на искажение, передергивание фактов"

- Мария Захарова

Она также рассказала, что Москва передала Еревану официальное приглашение для обсуждения подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Захарова напомнила, что Россия регулярно предлагает свою помощь в этом вопросе.

"Приглашение Арарату Самвеловичу Мирзояну на консультации в Москву о проблематике мирного договора направлялось неоднократно, начиная с сентября прошлого года, помимо всего прочего, это обсуждалось в ходе двусторонних контактов на различных уровнях. Последний сигнал в Ереван был передан буквально несколько дней назад"

– Мария Захарова