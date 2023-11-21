Баку всегда был готов к переговорам, а Ереван нет – Захарова

Власти Азербайджана всегда были готовы к переговорам по мирному соглашению с Арменией, чего нельзя сказать о Ереване. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат рассказала, что российская сторона посылала приглашения обеим странам, встречи могли проходить в Москве либо "на полях" каких-либо многосторонних событий в третьих странах.
"В Баку нам всегда подтверждали готовность к проведению переговоров. К сожалению, не можем сказать того же о наших армянских партнерах"
– Мария Захарова
Представитель МИД предположила, что в Ереване уверены: американские, европейские и французские "советчики" могут дать Армении что-то более интересное и полезное.
Однако, подчеркнула дипломат, всегда имеет смысл ориентироваться на свой прежний опыт и на наработки соседей.