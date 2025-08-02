За кого будут голосовать на муниципальных выборах в Грузии?

В местных выборах в Грузии будут участвовать 17 партий, зарегистрированных ЦИК. Правящая "Грузинская мечта" получила привычный номер "41".

ЦИК Грузии зарегистрировал 17 партий, которые будут участвовать в муниципальных выборах, намеченных на 4 октября.

Правящая партия "Грузинская мечта" получила привычный номер "41" и заняла лидерскую позицию в политической гонке. Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", отказавшаяся участвовать в выборах, потеряла ранее занимаемый номер "5", теперь он принадлежит "Нашей объединенной Грузии".

Из главных оппозиционных партий, которые поборются с "Мечтой" можно выделить коалицию "Сильная Грузия – Лело" под номером "9" и партию "Гахария – За Грузию" под номером "25". "Консерваторы За Грузию", которые недавно выдвинули кандидатуру на пост мэра Тбилиси, заняли номер "3".

Стоит отметить, что от "Грузинской мечты" на пост мэра Тбилиси баллотируется действующий градоначальник Тбилиси Каха Каладзе. Ключевые игроки оппозиции еще не смогли определится с кандидатом. На данным момент известно лишь о выдвижении Зураба Махарадзе от "Консерваторов за Грузию".

Напомним, что центр GORBI провел исследование общественного мнения, которое показало рост поддержки "Грузинской мечты": если бы выборы в парламент прошли на этой неделе, то она получила 56,2% голосов. Второе место по популярности заняла "Сильная Грузия" с 10,7%, тройку замыкает партия "За Грузию" с 10%.