Wizz Air свяжет Кутаиси и Братиславу в январе

Авиаперевозчик Wizz Air в январе запустит рейсы из грузинского Кутаиси в Братиславу. Отправиться в столицу Словакии можно будет четыре раза в неделю.

Первый полет будет выполнен 12 января. Сообщается, что решение открыть маршрут в Братиславу связано с отказом Wizz Air от использования аэрогавани Вены из-за высокой платы.

Отмечается, что полное прекращение полетов в Вену произойдет в марте следующего года.

Напомним, что со 2 декабря Wizz Air начинает летать из Кутаиси в Венецию.