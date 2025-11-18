Вестник Кавказа

Wizz Air свяжет Кутаиси и Братиславу в январе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Wizz Air с января начнет выполнять рейсы в Братиславу из Кутаиси. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю.

Авиаперевозчик Wizz Air в январе запустит рейсы из грузинского Кутаиси в Братиславу. Отправиться в столицу Словакии можно будет четыре раза в неделю. 

Первый полет будет выполнен 12 января. Сообщается, что решение открыть маршрут в Братиславу связано с отказом Wizz Air от использования аэрогавани Вены из-за высокой платы. 

Отмечается, что полное прекращение полетов в Вену произойдет в марте следующего года. 

Напомним, что со 2 декабря Wizz Air начинает летать из Кутаиси в Венецию.

