Взрыв и пожар произошли в девятиэтажном доме в Москве

ЧП случилось сегодня вечером на юго-западе российской столицы. На последнем, девятом этаже жилого дома прогремел взрыв, начался сильный пожар. Идет эвакуация.

Взрыв произошел в воскресенье вечером в Москве, сообщает МЧС России.

Он прогремел в жилом доме в девять этажей, расположенном на улице Генерала Тюленева (район Теплый стан, ЮЗАО), а именно на самом высоком, девятом этаже.

По последним данным, пламя бушует в двух квартирах, расположенных одна над другой, на восьмом и девятом этажах. Перекрытие между ними обвалилось. С огнем борются 60 специалистов, они используют 20 единиц техники. Жильцов эвакуируют.

В результате погибли два человека. Их тела были найдены на балконе девятого этажа. Одного человека спасателям удалось спасти и вывести в безопасное место.

В СУ СКР по Москве сообщили, что проводят доследственную проверку. Когда пожар будет потушен, они осмотрят место происшествия.

Ситуацию прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, причины ЧП устанавливаются.

"На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказываем всю необходимую помощь"

– Собянин