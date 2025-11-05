Вестник Кавказа

Взаимодействие в сфере молодежи и спорта расширят Баку и Эр-Рияд

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр молодежи и спорта Азербайджана подписал в ходе поездки в Саудовскую Аравию программу, направленную на расширение взаимодействия двух стран в сфере молодежи и спорта. Церемония подписания состоялась в столице королевства.

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали Исполнительную программу по сотрудничеству в сфере молодежи на 2026-2027 годы. Об этом рассказали в министерстве молодежи и спорта республики.

Подписание документа состоялось в Эр-Рияде на встрече главы азербайджанского ведомства Фарида Гаибова и министра спорта королевства Абдул-Азиза бин Турки Аль Фейсала Аль Сауда.

Программа предусматривает расширение молодежной политики, программ обмена, волонтерскую деятельность и взаимный обмен опытом.

Кроме того, на встрече затрагивались важные аспекты сотрудничества между Баку и Эр-Риядом в сфере молодежи и спорта.

