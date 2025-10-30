Взаимодействие в сфере ИКТ обсудили Баку и Тегеран

В Баку 18 ноября прошла встреча министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и главы Минсвязи и информационных технологий Ирана Саттара Хашеми. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.
На встрече обсуждался вопрос формирования рабочей группы по укреплению взаимодействия между двумя странами в сфере Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Министры также поговорили о двустороннем сотрудничестве. В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения нормативно-правовой базы для укрепления партнерства.
Руководители ведомств подтвердили настрой на продолжение сотрудничества, достигнутого в последнее время между двумя Баку и Тегераном в сфере ИКТ, особенно в области координации частот.
Напомним, Хашеми прибыл в Баку для участия во Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25).