Взаимодействие в сфере ИКТ обсудили Баку и Тегеран

Глава Минцифры Азербайджана провел встречу с иранским коллегой. Центральной темой обсуждения стало сотрудничество двух стран в сфере Информационно-коммуникационных технологий.

В Баку 18 ноября прошла встреча министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и главы Минсвязи и информационных технологий Ирана Саттара Хашеми. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

На встрече обсуждался вопрос формирования рабочей группы по укреплению взаимодействия между двумя странами в сфере Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Министры также поговорили о двустороннем сотрудничестве. В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения нормативно-правовой базы для укрепления партнерства.

Руководители ведомств подтвердили настрой на продолжение сотрудничества, достигнутого в последнее время между двумя Баку и Тегераном в сфере ИКТ, особенно в области координации частот.

Напомним, Хашеми прибыл в Баку для участия во Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25).