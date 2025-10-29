Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран договорились сотрудничать в спорте

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Баку и Тегеран договорились о шагах по углублению спортивного сотрудничества, а также развитию связей в сфере молодежи.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гарибов провел переговоры с послом ИРИ в Баку Муджтабой Демирчилу. Стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран в области спорта и молодежи. 

Представители Баку и Тегерана обсудили текущую ситуацию в области спортивного сотрудничества, а также затронули вопросы перспектив в этой сфере. Стороны согласились с необходимостью вовлечения молодежи в общественную жизнь, отметив также важность контактов в сфере спорта для укрепления дружественных отношений между государствами. 

Баку и Тегеран договорились о визитах министров, а также составили программу партнерства длительностью два года.

