Азербайджан и Иран договорились сотрудничать в спорте

Баку и Тегеран договорились о шагах по углублению спортивного сотрудничества, а также развитию связей в сфере молодежи.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гарибов провел переговоры с послом ИРИ в Баку Муджтабой Демирчилу. Стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран в области спорта и молодежи.

Представители Баку и Тегерана обсудили текущую ситуацию в области спортивного сотрудничества, а также затронули вопросы перспектив в этой сфере. Стороны согласились с необходимостью вовлечения молодежи в общественную жизнь, отметив также важность контактов в сфере спорта для укрепления дружественных отношений между государствами.

Баку и Тегеран договорились о визитах министров, а также составили программу партнерства длительностью два года.