Взаимодействие в борьбе с ЧС обсудили Азербайджан и Израиль

Глава МЧС Азербайджана провел встречу с новым послом Израиля в стране. Стороны поговорили о взаимодействии двух стран по предотвращению ЧС и ликвидации их последствий.

Состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдина Гейдарова и нового посла Израиля в Баку Ронена Крауса. Об этом рассказали 13 ноября в МЧС республики.

Глава ведомства обратил внимание на то, что отношения двух стран, основанные на взаимном уважении и дружбе, постоянно расширяются. В частности, он отметил, что сотрудничество наращивают профильные министерства.

Помимо этого, Гейдаров поведал о работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в Азербайджане, выразив уверенность в том, что ведомства двух стран обладают хорошим потенциалом для развития отношений в различных направлениях.

В свою очередь, посол отметил, что доволен текущим уровнем сотрудничества двух стран по борьбе с ЧС.