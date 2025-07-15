Израиль готов предложить Азербайджану помощь с разминированием

Азербайджан и Израиль могли бы сотрудничать в сфере разминирования. Израильский посол, побывавший в Карабахе, предложил организовать между двумя странами обмен опытом по решению минной проблемы.

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус рассказал, что Израиль мог бы поделиться с Азербайджаном опытом по разминированию.

Посол сообщил, что побывал в Карабахе, где увидел как минная проблема сказывается на жизни местных жителей. Он подчеркнул серьезность проблемы и необходимость расчистки территорий для того, чтобы сделать жизнь людей на освобожденных территориях безопасной.

Израиль мог бы поделиться своим опытом по разминированию, добавил посол.

"В рамках своих полномочий как посол я постараюсь найти площадки для сотрудничества, где Израиль сможет поделиться своим опытом - ведь у нас тоже есть проблема мин в некоторых районах страны, и мы активно работаем над их обезвреживанием и эвакуацией. Надеюсь, в будущем мы сможем наладить обмен знаниями и совместную работу"

– Ронен Краус

На освобожденных территориях Азербайджана заложено свыше 1,5 млн мин, рассказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов. В результате минных инцидентов погибли или получили ранения 409 граждан Азербайджана.

Работы по разминированию продолжаются.