Взаимные инвестиции России и Азербайджана в 2025 году превысили $300 млн

Азербайджан активно наращивает инвестиции в экономику России – только в минувшем 2025 году они выросли почти в три раза, до 52,8 миллионов долларов, тогда как Россия инвестировала в Азербайджан 267,8 миллионов долларов.

Россия и Азербайджан взаимно наращивают инвестиции - в минувшем 2025 году Россия нарастила объем прямых инвестиций в Азербайджан на $33,5 млн или на 14,3% больше по сравнению с 2024 годом, до $267,8 млн, сообщили в Центральном банке страны.

Азербайджан в течение 2025 года инвестировал в экономику России $52,8 млн – это на $34,2 млн или в 2,8 раза больше по сравнению с предыдущим годом, передает Trend.

В целом в минувшем году доля инвестиций из России в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 4,1%, а доля азербайджанских инвестиций в общем объеме прямых иностранных инвестиций, направленных в Россию, составила 2,1%, говорится в документе.

Годом ранее, в 2024 году, общий объем прямых инвестиций из России в Азербайджан составлял $234,3 млн, а из Азербайджана в Россию $18,6 млн, отметили в финансовом регуляторе страны.

В общей сложности в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил $6,595 млрд, что на $450,9 млн или на 6,4% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

А вот объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в зарубежные экономики вырос на 43,4%, составив $2,528 млрд, это на $765,4 млн больше, чем в 2024 году, отмечает Центробанк Азербайджана.

Напомним, ранее мы писали: согласно официальной статистике Азербайджана, Россия в минувшем году осталась ключевым экспортером и импортером среди стран СНГ в азербайджанской внешней торговле. Товарооборот РФ-АР за 2025 год вырос почти до $5 млрд ($4,94 млрд, рост на $1,8 млрд или 3,8% в сравнении с 2024 годом). Из этой суммы на торговлю со странами СНГ пришлось $7,6 млрд (рост на $706 млн или 10%). Таким образом, торговые операции со странами Содружества составляют долю 15,45% от годового товарооборота.

При этом продажи азербайджанских товаров в страны СНГ выросли в годовом выражении на 4%, до $1,767 млрд (7% всего азербайджанского экспорта), а закупки товаров из стран СНГ на азербайджанском рынке увеличились на 12,2%, до $5,231 млрд (24% всего импорта в Азербайджан). Россия торговала с Азербайджаном в минувшем году на $4,92 млрд – 64,4% от азербайджанского товарооборота с СНГ и 9,95% от общего годового товарооборота АР. Рост российско-азербайджанской торговли составил 2,5%.