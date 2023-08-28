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Выезд на «встречку» едва не погубил пятерых на Ставрополье

Выезд на «встречку» едва не погубил пятерых на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авария произошла на трассе «Ставрополь-Красногвардейское». Пострадали пять человек.

Водитель с небольшим профессиональным стажем устроил ДТП с пятью пострадавшими на трассе «Ставрополь-Красногвардейское» в Ставропольском крае. Правоохранители установили, что он выехал на «встречку», где в лоб столкнулся с «Ладой». От удара легковушка улетела в кювет.

«В результате в больницу доставлены водитель и четыре пассажира «Гранты», среди которых 14-летний подросток, все жители Астраханской области. За рулем «четырнадцатой» находился 20-летний житель Новоалександровского округа, который отделался незначительными ссадинами»

– пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края

Также дорожные полицейские выяснили, что, несмотря на два года водительского стажа, виновник ДТП «украсил» свой профессиональный путь пятью штрафами за нарушение ПДД.

По факту продолжается проверка, устанавливаются все детали случившегося.

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