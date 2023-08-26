Собака укусила за лицо маленькую ставропольчанку

Опубликовано: 14:52, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставрополе бездомная собака напала на маленькую девочку и укусила ее за лицо. Следственный комитет начал проверку по данному инциденту.

На десятилетнюю жительницу Ставрополя напала бездомная собака, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Девочка в момент случившегося гуляла со своей собакой во дворе одного из районов краевой столицы. В это время на нее напала бездомная собака и укусила за лицо.

Отмечается, что жизни юной ставропольчанки ничего не угрожает. Следователи начали проверку.