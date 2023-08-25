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Арестован убийца детей-велосипедистов на Ставрополье

Арестован убийца детей-велосипедистов на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Суд арестовал водителя, устроившего аварию под Пятигорском, в результате которой погибли трое детей.

Водитель, насмерть сбивший троих детей-велосипедистов под Пятигорском, арестован по решению суда.

«Рассмотрев ходатайство следователя и исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 24 октября 2023 года»

– телеграм-канал судов Ставропольского края.

Установлено, что трагедия произвола в результате грубого нарушения водителем правил дорожного движения. Также задержан тренер школы, в которой занимались жертвы аварии.

Напомним, что в минувшую среду под Пятигорском водитель грузовика, не выдержав безопасную дистанцию, наехал на группу детей на велосипедах. В результате погибли трое несовершеннолетних. По факту было возбуждено уголовное дело.

Грузовик наехал на детей на велосипедах в Пятигорске

Грузовик наехал на детей на велосипедах в Пятигорске

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