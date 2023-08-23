Грузовик наехал на детей на велосипедах в Пятигорске

Опубликовано: 20:59, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Трагедия произошла сегодня днем под Пятигорском – трое детей, ехавших на велосипедах по трассе, погибли под колесами автомобиля.

Три ребенка-спортсмена стали жертвами ДТП на Ставрополье, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Авария случилась примерно в 16:30 мск. Водитель грузовой "Газели", 33-летний житель Петровского района, выбрал небезопасную дистанцию при движении. В результате он сбил группу юных велосипедистов, ехавших впереди.

Подростки – жители Пятигорска в возрасте 11, 12 и 13 лет – получили смертельные травмы и скончались.

"Установлено, что дети находились на тренировке вместе с тренером, которая по неустановленным причинам двигалась впереди на автомобиле-сопровождении"

– ГИБДД Ставрополья

Правоохранители выяснят все детали трагедии, в частности – насколько виноваты в ЧП тренер и водитель микроавтобуса.