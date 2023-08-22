Подросток устроил на Кубани тройное ДТП с двумя жертвами

Опубликовано: 21:30, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Кубани сегодня утром произошла авария, унесшая жизнь двух подростков. Виновником ДТП стал 13-летний мальчик.

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибло два человека. Об этом сказано в Telegram-канале СУ СКР по региону.

Авария случилась утром 22 августа на 52-м километре автодороги Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская. Согласно предварительной информации, виновником происшествия стал 13-летний подросток.

Мальчик сел за руль отцовской машины и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП погиб сам подросток и его 17-летний пассажир. Травмы получил водитель одного из транспортных средств, двигавшегося навстречу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.