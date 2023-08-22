РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Подросток устроил на Кубани тройное ДТП с двумя жертвами

Подросток устроил на Кубани тройное ДТП с двумя жертвами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Кубани сегодня утром произошла авария, унесшая жизнь двух подростков. Виновником ДТП стал 13-летний мальчик.

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибло два человека. Об этом сказано в Telegram-канале СУ СКР по региону.

Авария случилась утром 22 августа на 52-м километре автодороги Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская. Согласно предварительной информации, виновником происшествия стал 13-летний подросток.

Мальчик сел за руль отцовской машины и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП погиб сам подросток и его 17-летний пассажир. Травмы получил водитель одного из транспортных средств, двигавшегося навстречу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Машина упала с обрыва в Дагестане – есть жертвы

Машина упала с обрыва в Дагестане – есть жертвы

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
4035 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version