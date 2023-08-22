Опубликовано: 16:53, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

ДТП в Тляратинском районе унесло жизни людей в Дагестане. Уже установлена причина, из-за которой произошла авария.

Автокатастрофа случилась накануне в горах Дагестана. Подробности трагедии озвучили в МВД республики.

Накануне рано утром, примерно в 7:00 мск, над дорогой из Тляраты в Камилюх произошел камнепад. В этот момент по ней ехал "ВАЗ-21102". Его водителем был 48-летний местный житель.

Из-за природного катаклизма машина упала в обрыв. Автомобиль пролетел порядка 500 м.

Находившийся за рулем мужчина и его 36-летний пассажир, также местный житель получил серьезные травмы. От повреждений они умерли на месте аварии.