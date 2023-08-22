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Машина упала с обрыва в Дагестане – есть жертвы

Машина упала с обрыва в Дагестане – есть жертвы
ДТП в Тляратинском районе унесло жизни людей в Дагестане. Уже установлена причина, из-за которой произошла авария.

Автокатастрофа случилась накануне в горах Дагестана. Подробности трагедии озвучили в МВД республики.

Накануне рано утром, примерно в 7:00 мск, над дорогой из Тляраты в Камилюх произошел камнепад. В этот момент по ней ехал "ВАЗ-21102". Его водителем был 48-летний местный житель.

Из-за природного катаклизма машина упала в обрыв. Автомобиль пролетел порядка 500 м.

Находившийся за рулем мужчина и его 36-летний пассажир, также местный житель получил серьезные травмы. От повреждений они умерли на месте аварии.

Камнепад в горах Кабардино-Балкарии накрыл шесть человек

Камнепад в горах Кабардино-Балкарии накрыл шесть человек

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