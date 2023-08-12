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Камнепад в горах Кабардино-Балкарии накрыл шесть человек

Камнепад в горах Кабардино-Балкарии накрыл шесть человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В результате камнепада в КБР погиб турист, еще пятеро получили травмы. Всех пострадавших эвакуировали и передали врачам.

В горах Кабардино-Балкарии сошел камнепад. Об этом сказано в Telegram-канале ГУ МЧС России по КБР.

Случай произошел в Черекском районе республики. Под камнепад попала туристическая группа из шести человек. Один из них погиб, остальные получили травмы.

Спасатели эвакуировали на вертолете всех пострадавших и доставили их в больницу Нальчика.

"Всего в группе было шесть человек, из них один погиб. В 10.20 мск спасатели на коммерческом вертолете эвакуировали трех пострадавших в республиканскую клиническую больницу в Нальчике и полетели на второй заход"

 – МЧС

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