Камнепад в горах Кабардино-Балкарии накрыл шесть человек

В результате камнепада в КБР погиб турист, еще пятеро получили травмы. Всех пострадавших эвакуировали и передали врачам.
В горах Кабардино-Балкарии сошел камнепад. Об этом сказано в Telegram-канале ГУ МЧС России по КБР.
Случай произошел в Черекском районе республики. Под камнепад попала туристическая группа из шести человек. Один из них погиб, остальные получили травмы.
Спасатели эвакуировали на вертолете всех пострадавших и доставили их в больницу Нальчика.
"Всего в группе было шесть человек, из них один погиб. В 10.20 мск спасатели на коммерческом вертолете эвакуировали трех пострадавших в республиканскую клиническую больницу в Нальчике и полетели на второй заход"
– МЧС