Иностранный турист эвакуирован с Эльбруса с горной болезнью

Опубликовано: 22:25, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЧП произошло вечером во вторник на высоте 5500 м на Эльбрусе. Иностранный турист вызвал спасателей в связи с началом горной болезни.

Горная болезнь помешала планам туриста из Малайзии покорить Эльбрус. На высоте 5500 м он был вынужден запросить помощь. К нему выдвинулись спасатели МЧС РФ.

«Сообщение о том, что незарегистрированный турист из Малайзии 2001 года рождения попросил о помощи, поступило в 18:40 8 августа. К 20:50 спасатели эвакуировали пострадавшего с признаками горной болезни на поляну Азау»

– МЧС России

Уточняется, что спустившись на безопасную высоту, он почувствовал себя лучше и отказался от помощи врачей.

Отметим, что патологическое состояние, называемое еще «горной болезнью», возникает из-за падения уровня кислорода в крови после длительного нахождения на значительной высоте.