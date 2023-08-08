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Иностранный турист эвакуирован с Эльбруса с горной болезнью

Иностранный турист эвакуирован с Эльбруса с горной болезнью
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЧП произошло вечером во вторник на высоте 5500 м на Эльбрусе. Иностранный турист вызвал спасателей в связи с началом горной болезни.

Горная болезнь помешала планам туриста из Малайзии покорить Эльбрус. На высоте 5500 м он был вынужден запросить помощь. К нему выдвинулись спасатели МЧС РФ.

«Сообщение о том, что незарегистрированный турист из Малайзии 2001 года рождения попросил о помощи, поступило в 18:40 8 августа. К 20:50 спасатели эвакуировали пострадавшего с признаками горной болезни на поляну Азау»

– МЧС России

Уточняется, что спустившись на безопасную высоту, он почувствовал себя лучше и отказался от помощи врачей.

Отметим, что патологическое состояние, называемое еще «горной болезнью», возникает из-за падения уровня кислорода в крови после длительного нахождения на значительной высоте.

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