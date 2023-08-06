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В Гагре туристов спасли от 3500 л поддельного алкоголя

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Благодаря профилактической работе абхазских правоохранителей только в Гагрском районе за неделю было найдено и приготовлено к уничтожению 3,5 тыс л суррогатного алкоголя без документов.

Как рассказали сегодня в МВД Абхазии, в Гагрском районе в разных точках были найдены ящики поддельного алкоголя, в которых содержалась продукция без сертификатов и прочих документов, декларирующих ее состав и происхождение, общим объемом 3,5 тыс л.

Правоохранители объяснили, что изъяли бутылки фальшивых горячительных напитков во время "профилактической работы" в Гагрском районе.

Представители МВД уточнили, что алкоголь был суррогатным, экспертиза показала его непригодность для приема внутрь, в связи с чем все изъятые бутылки будут уничтожены.

Также они напомнили, что продажа алкоголя без документов подлежит административному наказанию. Сколько человек будет оштрафовано за торговлю питьевыми подделками, в МВД Абхазии не сообщили.

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