Свет вернулся в Гагру и исчез в Сухуме

Опубликовано: 16:26, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии отключается свет: в Гагре и Гудауте обвисшие провода вызвали отключение автоматики, в Сухуме сгорел трансформатор. Ремонтники оперативно восстанавливают электроснабжение в городах.

Сегодня по Абхазии прокатилась волна аварийных отключений энергоснабжения. Около полудня свет исчез сразу в двух районах – в Гагрском и Гудаутском.

Как установили специалисты "Черноморэнерго", вина в исчезновении электричества в Гагре и Гудауте лежит на местных ЛЭП – провода провисли настолько сильно, что спровоцировали отключение воздушной линии "Бзыбь".

Поскольку повреждение было не слишком сложным, энергетики оперативно устранили проблему, и сейчас энергия вновь подается в Гагрский и Гудаутский районы.

Но примерно в то же время исчезло электричество в Сухуме – в центре и Новом районе. Как пишет Спутник-Абхазия, ремонтникам пока не удалось вернуть свет в столицу Абхазии.

По предварительным данным, в Сухуме авария более серьезная – поврежден районный трансформатор, при этом в центр электроэнергия не подается по какой-то другой причине, которую пока не удалось установить.