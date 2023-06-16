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Жителям Сунжи отключили электроэнергию из-за утечки газа на заправке

Жителям Сунжи отключили электроэнергию из-за утечки газа на заправке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Часть жителей Сунжи временно осталась без света из-за утечки газа. Решение отключить электроэнергию было принято в целях безопасности.

В части Сунжи отключили электроэнергию из-за утечки газа. Об этом рассказали в пятницу в администрации города.

Там отметили, что утечка газа случилась на газозаправочной станции.

По словам представителя администрации, решение ограничить электроснабжение было принято в целях безопасности.

В настоящее время специалисты оценивают риск последствий ливней и утечки газа.

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