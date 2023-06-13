Электроснабжение двух районов в Кабардино-Балкарии нарушено непогодой

Опубликовано: 18:27, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более 30 тыс человек остаются без света после аварийных отключений в двух районах Кабардино-Балкарии. Ведутся восстановительные работы.

Разгулявшаяся на территории Кабардино-Балкарии непогода привела к аварийным отключениям света в Терском и Лескенском районах республики.

Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков, отметив, что на местах ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

"В результате выпадения осадков в виде дождя с градом, сопровождавшихся сильным ветром, в Терском и Лескенском районах поврежденными оказались линии электропередачи. В настоящее время аварийные бригады работают над возобновлением электроснабжения населенных пунктов"

– Казбек Коков

Далее он отметил, что непогода привела к падению деревьев на дороги. На местах работают комиссии для уточнения размеров причиненного ущерба.

В свою очередь, синоптики предупреждают, что непогода вернется. Так, с 14 по 16 июня прогнозируются ливни с градом и шквалом.