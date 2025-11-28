Вестник Кавказа

ВВП Турции вырос на 3,7%

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В третьем квартале года зафиксирован рост ВВП Турции на 3,7%. Общий размер ВВП за этот период составил свыше $430 млрд.

Экономика Турции продемонстрировала рост на 3,7% за июль-сентябрь 2025 года, информирует Институт статистики Турции (TÜİK). 

Общий объем производства страны в третьем квартале составил почти $433 млрд.  Согласно оценке экономистов, экономика Турции растет 21 квартал подряд.  

Особенно ощутимо выросло строительство – почти на 14%. Почти на 11% вырос финсектор, на 10% прибавила сфера информации. Рост промышленности в Турции составил около 6%. Эксперты также фиксируют снижение показателей в аграрном секторе почти на 13%. 

В конце ноября МВФ опубликовал прогноз, согласно которому уровень инфляции в Турции сохранится выше 10%. Рост ВВП страны будет держаться на уровне ниже 4%, отметили в докладе фонда.

