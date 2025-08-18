Встреча лидеров РФ, США и Украины может пройти в Риме

Путин, Трамп и Зеленский могут провести трехстороннюю встречу в Риме, сообщает Sky News. По другим данным, площадкой переговоров может стать нейтральная Женева.

Рим рассматривается как возможное место проведения трехсторонней встречи РФ, США и Украины, сообщает со ссылкой на источник в дипломатических кругах Европы британский телеканал Sky News.

По данным телеканала, в итальянской столице может быть проведен трехсторонний саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Трамп и Зеленский отдают предпочтение Риму как месту встречи, при это российская стороны больше склоняется к Женеве.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Женеву подходящим местом для переговоров по Украине из-за нейтральной позиции Швейцарии.

Отметим, что согласно заявлениям Трампа, сначала планируется организовать встречу Путина и Зеленского, затем трехстороннюю, с участием США.