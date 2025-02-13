Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2,6%

Аналитики Всемирного банка поделились прогнозами роста экономики Азербайджана на ближайшие два года.

Согласно прогнозам аналитиков Всемирного банка (ВБ), рост экономики Азербайджана в этом году составит 2,6%. В 2026 рост ВВП должен составить около 2,4%.

В 2027 году рост незначительно замедлится – до 2,3%, отмечается в отчете ВБ. Среднегодовой рост до 2027 года будет составлять более 2,4%.

Эксперты ВБ ожидают снижение темпов роста экономик Грузии и Армении с 3,6% в 2025 году до 3,4% в 2026-27 годах на фоне падения внутреннего спроса.

"Ожидается, что на рост в Азербайджане повлияет сокращение добычи нефти на фоне ослабления мирового спроса и снижения цен на нефть. Рост в Армении и Грузии, по прогнозам, ослабнет, что отражает снижение внутреннего спроса и замедление реэкспорта"

– Всемирный Банк