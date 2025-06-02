Все условия США по ядерной сделке нарушают интересы Ирана – Хаменеи

Условия, которые выдвигают США на переговорах по ядерной сделке, противоречат основным интересам Ирана, заявил верховный лидер республики Али Хаменеи.
"Главный принцип, который защищает наши интересы – это принцип "мы можем". Даже в последнем случае с ядерными переговорами при посредничестве Омана все предложения США на 100% противоречат этому принципу"
- Али Хаменеи
Напомним, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах с США, заявил, что возможность обогащения урана является принципиальной для Тегерана и что страна не планирует отступать в этом вопросе.
При этом, по данным СМИ, Тегеран может пойти на сделку с Вашингтоном с созданием регионального консорциума по обогащению урана, который будет располагаться на территории Ирана.
С идеей создать ближневосточный консорциум по обогащению урана для "гражданских целей" под присмотром США и МАГАТЭ выступил Оман.