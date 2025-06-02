Все условия США по ядерной сделке нарушают интересы Ирана – Хаменеи

Все условия Вашингтона по урегулированию вопроса ядерной программы противоречат интересам Тегерана. Об этом заявил верховный лидер страны Хаменеи.

Условия, которые выдвигают США на переговорах по ядерной сделке, противоречат основным интересам Ирана, заявил верховный лидер республики Али Хаменеи.

"Главный принцип, который защищает наши интересы – это принцип "мы можем". Даже в последнем случае с ядерными переговорами при посредничестве Омана все предложения США на 100% противоречат этому принципу"

- Али Хаменеи

Напомним, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах с США, заявил, что возможность обогащения урана является принципиальной для Тегерана и что страна не планирует отступать в этом вопросе.

При этом, по данным СМИ, Тегеран может пойти на сделку с Вашингтоном с созданием регионального консорциума по обогащению урана, который будет располагаться на территории Ирана.

С идеей создать ближневосточный консорциум по обогащению урана для "гражданских целей" под присмотром США и МАГАТЭ выступил Оман.