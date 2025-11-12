Все необходимые для расследования фрагменты разбившегося самолета нашли в Грузии

Власти Грузии заявили об обнаружении всех частей потерпевшего крушение турецкого военно-транспортного самолета, которые необходимы для установления причин трагедии.

Специалисты обнаружили все фрагменты разбившегося в авиакатастрофе самолета ВВС Турции, которые потребуются для проведения расследования. Такое заявление сделал министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе.

"Все важные для расследования технические средства и фрагменты самолета найдены, ведется экспертиза"

– Гела Геладзе

По словам министра, поисковую и спасательную операции проводили свыше тысячи человек. Они представляли как грузинскую, так и турецкую сторону.

Напомним, накануне стало известно, что был найден черный ящик потерпевшего крушение самолета. Он доставлен в Турцию, специалисты изучают его. Обнаружены также тела всех жертв трагедии.