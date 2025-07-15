Вестник Кавказа

Впервые прямой рейс связал Алматы и Минск

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Между Казахстаном и Беларусью запущен прямой авиарейс Алматы - Минск. Ранее добраться из города в город можно было только с пересадками.

Регулярный прямой рейс из Алматы в Минск запустила компания SCAT Airlines.

"Авиакомпания SCAT Airlines начала выполнение регулярных рейсов из Алматы в Минск"

– Национальный аэропорт Минск

Самолеты на данном направлении будут летать дважды в неделю - по средам и воскресеньям, первый рейс был выполнен 10 августа.

SCAT - первый перевозчик, запустивший прямой рейс между Алматы и Минск, прежде туристы были вынуждены летать с пересадками.

