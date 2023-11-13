Вестник Кавказа

Возвращение в Лачин: еще 17 семей переезжают сегодня

Возвращение в Лачин: еще 17 семей переезжают сегодня
© Фото: Trend
Сегодня 17 азербайджанских семей вернутся в родной Лачин. Население города приближается к 1,4 тыс человек.

В город Лачин в среду вернутся 17 семей, возвращение переселенцев, покинувших родные дома из-за оккупации, проводится согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Этим утром из ЖК «Гобу Парк 3» в Баку выехала автоколонна с 63 бывшими вынужденными переселенцами - это 17 семей. Днем эти люди станут жителями города Лачин, освобожденного и восстановленного после многолетней оккупации.

В Лачине проживают 363 семьи - 1389 человек.

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