Возвращение в Лачин: еще 17 семей переезжают сегодня

Сегодня 17 азербайджанских семей вернутся в родной Лачин. Население города приближается к 1,4 тыс человек.
В город Лачин в среду вернутся 17 семей, возвращение переселенцев, покинувших родные дома из-за оккупации, проводится согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Этим утром из ЖК «Гобу Парк 3» в Баку выехала автоколонна с 63 бывшими вынужденными переселенцами - это 17 семей. Днем эти люди станут жителями города Лачин, освобожденного и восстановленного после многолетней оккупации.
В Лачине проживают 363 семьи - 1389 человек.
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