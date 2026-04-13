Возобновились санкции США против нефти России – СМИ

Американские санкции против российской нефти снова вступили в силу, пишет Politico. Ослабления действовали в течение месяца, который истек 11 апреля.
Отмечается, что санкции вновь вступили в силу – администрация США не стала продлевать срок действия приостановки.
Напомним, в марте на фоне сложной мировой ситуации и энергокризисом из-за военных действий США и Израиля против Ирана, Минфин США отменил санкции в отношении российской нефти. Решение действовало для нефти, загруженной на танкеры до 12 марта в течение месяца. Реализация российской танкерной нефти разрешалась генеральной лицензией до 11 апреля.