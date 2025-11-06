Вестник Кавказа

ВОЗ: более чем 16,5 тыс людей в Газе требуется срочная медицинская помощь

Сектор Газа
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о чрезвычайном гуманитарном кризисе, с которым столкнулись палестинцы в секторе Газа. Более 16,5 тыс человек остро нуждаются в неотложном медицинском вмешательстве.

Экстренная помощь медиков требуется 16,5 тыс жителям Газы, написал глава ВОЗ на своей странице в соцсетях.

Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о проведенной медицинской эвакуации, в ходе которой из Газы в Италию были эвакуированы 19 человек в крайне тяжелом состоянии, совместно с 93 сопровождающими. 

В посте генеральный директор ВОЗ поблагодарил итальянское правительство за содействие решению гуманитарной катастрофы.
Гебрейесус призвал "больше стран принимать пациентов из Газы", а также с целью облегчения транспортировки нуждающихся в помощи "открыть все эвакуационные маршруты, в особенности с Западного берега реки Иордан, включая Восточный Иерусалим".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
605 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.