ВОЗ: более чем 16,5 тыс людей в Газе требуется срочная медицинская помощь

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о чрезвычайном гуманитарном кризисе, с которым столкнулись палестинцы в секторе Газа. Более 16,5 тыс человек остро нуждаются в неотложном медицинском вмешательстве.

Экстренная помощь медиков требуется 16,5 тыс жителям Газы, написал глава ВОЗ на своей странице в соцсетях.

Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о проведенной медицинской эвакуации, в ходе которой из Газы в Италию были эвакуированы 19 человек в крайне тяжелом состоянии, совместно с 93 сопровождающими.

В посте генеральный директор ВОЗ поблагодарил итальянское правительство за содействие решению гуманитарной катастрофы.

Гебрейесус призвал "больше стран принимать пациентов из Газы", а также с целью облегчения транспортировки нуждающихся в помощи "открыть все эвакуационные маршруты, в особенности с Западного берега реки Иордан, включая Восточный Иерусалим".