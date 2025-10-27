Папа Римский обсудил с Аббасом ситуацию в Газе

Глава Католической церкви принял в четверг в Ватикане лидера Палестины. На встрече обсуждались последние события в секторе Газа.

В четверг, 6 ноября, состоялась встреча Папы Римского Льва XIV и лидера Палестина Махмуда Аббаса. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на информационном портале Святейшего Престола.

Центральной темой обсуждения стали вопросы, связанные с текущей ситуацией в секторе Газа.

"В ходе сердечных переговоров было признано, что существует настоятельная необходимость в оказании помощи гражданскому населению Газы и в прекращении конфликта путем достижения решения на основе сосуществования двух государств"

– пресс-служба Святого Престола

Встреча прошла через 10 лет после того, как Святой Престол официально признал Палестину.

Напомним, это первая встреча Махмуда Аббаса со Львом XIV. Ранее он встречался с его предшественником, папой Франциском, который ушел из жизни в апреле 2025 года.