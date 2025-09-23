Восстановление Сирии обсудили Рубио, Фидан и аш-Шейбани

В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, главы МИД Турции Хакана Фидана и главы МИД в переходном правительстве Сирии Асаада аш-Шейбани. Об этом поведал 11 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.
Он подчеркнул, что руководители внешнеполитических ведомств поговорили о восстановлении Сирии и усилиях по противодействию терроризму.
Пиготта добавил, что речь на встрече шла о "возможностях укрепить региональную безопасность и о прилагаемых усилиях по борьбе с терроризмом", в том числе о вступлении Дамаска в коалицию по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).
"Они также обсудили работу по поиску пропавших в Сирии американцев. Госсекретарь подчеркнул, что президент Трамп намерен дать сирийцам шанс на мир и процветание, а также отметил важность регионального сотрудничества, направленного на поддержку восстановления Сирии"
– замглавы пресс-службы Госдепа