Восстановление Сирии обсудили Рубио, Фидан и аш-Шейбани

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководители внешнеполитических ведомств США, Турции и Сирии провели встречу. Одной из главных тем обсуждения стали вопросы, связанные с восстановлением САР.

В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, главы МИД Турции Хакана Фидана и главы МИД в переходном правительстве Сирии Асаада аш-Шейбани. Об этом поведал 11 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

Он подчеркнул, что руководители внешнеполитических ведомств поговорили о восстановлении Сирии и усилиях по противодействию терроризму.

Пиготта добавил, что речь на встрече шла о "возможностях укрепить региональную безопасность и о прилагаемых усилиях по борьбе с терроризмом", в том числе о вступлении Дамаска в коалицию по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).

"Они также обсудили работу по поиску пропавших в Сирии американцев. Госсекретарь подчеркнул, что президент Трамп намерен дать сирийцам шанс на мир и процветание, а также отметил важность регионального сотрудничества, направленного на поддержку восстановления Сирии"

– замглавы пресс-службы Госдепа

