Вопросы военного применения искусственного интеллекта обсудили Москва и Пекин

В Москве состоялись российско-китайские консультации, посвященные вопросам военного применения технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.
"Встреча подтвердила высокий уровень взаимопонимания по указанной проблематике. Отмечена общая заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и сотрудничества в этой сфере"
– российское министерство
Там подчеркнули, что на встрече состоялся развернутый обмен мнениями по данной проблематике.
"Отдельное внимание уделено взаимодействию как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, включая Группу правительственных экспертов государств-участников Конвенции о «негуманном» оружии по смертоносным автономным системам вооружений"
– МИД России
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что участники встречи проявили заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и сотрудничества в этой области.