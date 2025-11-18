Вестник Кавказа

Вопросы военного применения искусственного интеллекта обсудили Москва и Пекин

Вид на МИД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители России и Китая провели накануне встречу в Москве. Центральной темой обсуждения стало применение технологии ИИ в военной сфере.

В Москве состоялись российско-китайские консультации, посвященные вопросам военного применения технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"Встреча подтвердила высокий уровень взаимопонимания по указанной проблематике. Отмечена общая заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и сотрудничества в этой сфере"

– российское министерство

Там подчеркнули, что на встрече состоялся развернутый обмен мнениями по данной проблематике.

"Отдельное внимание уделено взаимодействию как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, включая Группу правительственных экспертов государств-участников Конвенции о «негуманном» оружии по смертоносным автономным системам вооружений"

– МИД России

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что участники встречи проявили заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и сотрудничества в этой области.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
745 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.