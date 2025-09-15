Безвиз для граждан Китая начнет действовать в ближайшее время в России

Президент России поблагодарил Китай за безвиз для российских граждан. В ближайшее время такой режим должен вступить в силу в РФ.

В России в скором времени начнет действовать безвизовый режим для граждан Китая. Об этом сообщил 18 ноября президент РФ.

"С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики"

– Владимир Путин

Он также обратил внимание на то, что решение о взаимном введении безвиза положительно скажется на развитии отношений Москва и Пекина.

"Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан. Благодарны за этот жест доброй воли"

– президент РФ

Напомним, безвизовый режим для россиян вступил в силу в Китае два месяца назад.