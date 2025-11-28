Вестник Кавказа

Вопросы сотрудничества обсудили Центробанки Азербайджана и Китая

Пекин
© Фото: Ярослав Лобанов/ “Вестник Кавказа“
Председатель Центробанка Азербайджана провел в Китае встречу с местным коллегой. Одной из главных тем обсуждения стало дальнейшее расширение сотрудничества между ЦБ двух стран.

В Пекине прошла встреча председателей Центробанков Азербайджана и Китая Талеха Кязымова и Пань Гуншэна. Об этом сказано в сообщении азербайджанского ЦБ.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы денежно-кредитной политики и финансовой стабильности, платежных систем, QR и мобильных платежных решений, а также регулирования деятельности поставщиков платежных услуг"

– Центробанк АР

Кроме того, стороны обменялись информацией о практике регулирования в сфере цифровых валют.

Председатели ЦБ также поговорили о расширении сотрудничества. Помимо этого, они коснулись других тем, представляющих обоюдный интерес.

