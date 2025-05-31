Вестник Кавказа

Военного атташе во Франции назначили в Армении

Военного атташе во Франции назначили в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава армянского правительства назначил военного атташе республики во Франции. Им стал Артур Азнавурян, занимавший ранее аналогичную должность в одной из стран Ближнего Востока.

Военным атташе Армении во Франции стал Артур Азнавурян. Об этом гласит распоряжение, подписанное премьер-министром республики.

Азнавурян приступит к исполнению обязанностей с 1 августа. Он будет работать в Париже в течение трех лет.

Ранее Азнавурян занимал должность военного атташе в Иране.

Напомним, накануне Пашинян поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с Днем взятия Бастилии и в очередной раз пригласил посетить Армении.

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