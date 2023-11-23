Вестник Кавказа

Армения укрепляет военное сотрудничество с Францией

Армения укрепляет военное сотрудничество с Францией
© Фото: официальный сайт Минобороны Армении
Министр обороны Армении Сурен Папикян сегодня принял чрезвычайного и полномочного посла Франции Оливье Декотиньи, темой их беседы стало укрепление военного сотрудничества между двумя странами.

В министерстве обороны Армении сегодня прошла встреча главы ведомства Сурена Папикяна и чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Оливье Декотиньи, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.

Темой беседы министра и французского дипломата стали вопросы сотрудничества Армения-Франция в сфере обороны, говорится в сообщении МО страны.

Участниками встречи была дана высокая оценка достижений в рамках совместного сотрудничества, также стороны наметили основные направления дальнейшего взаимодействия.

Также собеседники обсудили текущие региональные и международные вопросы, добавили в пресс-службе министерства обороны страны.

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