Водоснабжение восстановили после аварии в двух городах Дагестана

Удар молнии обесточил насосную станцию, которая снабжает водой жителей Каспийска и Избербаша. Восстановить подачу воды в полном объеме обещают в течение сегодняшнего дня.

В Каспийске и Избербаше восстановили водоснабжение, прерванное в ночь с 10 на 11 августа из-за аварии на подстанции. Об этом сказано в сообщении единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения (ЕОРД).

"В настоящее время электроснабжение водоочистных сооружений полностью восстановлено. Осуществляется запуск насосных агрегатов, заполнение резервуаров и магистральных водопроводов"

– ЕОРД

Возобновить водоснабжение в полном объеме и перевести в штатный режим работы до конца сегодняшнего дня.

Согласно информацию, минувшей ночью молния ударила в подстанцию Каспийска. Раздался взрыв, после которого оказалась обесточена насосная станция, снабжающая водой жителей Каспийска и Избербаша.