Во Владикавказе откроются два новых "Кванториума"

Два новых «Кванториума» откроются на базе школ во Владикавказе. Об этом заявил глава Северной Осетии.

В сентябре во Владикавказе откроются два новых технопарка "Кванториум". Об этом сообщил глава Северной Осетии, отметив, целью "Кванториума" является подготовка нового поколения специалистов, готовых к работе с современным оборудованием и технологиями.

Также образование в технопарке поможет школьникам в развитии творческого мышления, умении решать сложные задачи и работать в команде.

Лаборатории технопарка оборудованы современными цифровыми микроскопами, 3D-принтерами, роботами-манипуляторами и другим высокотехнологичным оборудованием.

"В лабораториях будут современные цифровые микроскопы, 3D-принтеры, роботы-манипуляторы и многое другое. Здорово, что "Кванториумов" у нас становится всё больше. Такие важные площадки дают возможность обучающимся поработать в команде, найти решение и даже создать свой проект"

– Сергей Меняйло

В пресс-службе технопарков поведали о том, что одним из ключевых направлений "Кванториумов" является естественно-научная направленность и робототехника.

В рамках направления "Робототехника" изучаются основы программирования, электроники и механики. Также школьники учатся создавать и программировать своих собственных роботов.

Следящее интересное направление "Кванториумов" – биоквантум. Дисциплина, объединяющая в себе биологию и квантовую физику. В данном направлении изучаются квантовые явления в живых организмах, а также исследуется их потенциал для различных областей, таких как медицина и сельское хозяйство.