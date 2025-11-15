Вестник Кавказа

Внеочередные парламентские выборы уничтожат оппозицию – Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Организация внеочередных парламентских выборов в Грузии, которой требует оппозиция, по словам Ираклия Кобахидзе, противоречит ее собственным интересам.

Проведение внеочередных выборов в парламент Грузии приведет к исчезновению оппозиции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Политик подчеркнул, что парламентские выборы состоятся в установленную законом и конституцией дату, то есть 28 октября 2028 года.

"Их (оппозицию - ред.) самих не должны устраивать внеочередные выборы. Они до конца исчезнут"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства Грузии пояснил, что если, например, завтра в Грузии пройдут внеочередные выборы, то "Грузинская мечта" без проблем получит конституционное большинство.

Кобахидзе также дал оппозиции рекомендацию, как им стоит действовать в текущей ситуации. По словам премьера, противникам власти стоит подождать еще три года, тогда они смогут "не опозориться".

Напомним, что предыдущие парламентские выборы прошли в Грузии в прошлом году 26 октября, на них одержала победу "Грузинская мечта", пришедшая к власти в Грузии в 2012 году.

