Власти Турции могут устранить шведский стол в отелях "все включено"

Шведский стол в турецких отелях может исчезнуть. Вопрос о замене системы питания all inclusive на a la carte обсудят в администрации Эрдогана.

В Турции на уровне руководства будет рассмотрен вопрос о возможном отказе от шведского стола в отелях, работающих по системе "все включено", пишет газета Sabah.

Доклад президенту Реджепу Тайипу Эрдогану готовит Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции.

"Всеобъемлющий доклад" поступит Эрдогану в течение двух месяцев, после его рассмотрят профильные учреждения Турции, рассказал Член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель.

"При поступлении доклада в парламент может быть принят ряд законодательных мер"

– Бингель

Он пояснил, что отели могут заметить питание all inclusive на формат à la carte, при этом человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть.

Отказ от шведского стола позволит сократить объемы пищевых отходов в отелях. В настоящее время в Турции в год выбрасывается около 23 млн т продуктов, из которых больше трети даже не была использована при приготовлении еды. В отходы часто идут овощи и фрукты, хлеб.