Система “все включено”: что это, кто и зачем придумал all inclusive

Время от времени в СМИ пишут об отмене системы "все включено" в Турции, но формат популярен и отменять его пока не планируют. Расскажем, что такое система “все включено, кто и когда ее придумал, где all inclusive впервые появился, что значит “ультра все включено”, почему система “все включено” стала такой популярной и почему прижилась не везде.

Кто придумал систему “все включено”?

Идея комплексного отдыха зародилась в 1950-х годах благодаря бельгийцу Жерару Блицу, основателю клубного отдыха Club Med. Вместе с бизнес-партнером из Франции Гилбертом Тригано, который сначала был просто поставщиком спортивного оборудования для компании, Жерар Блиц расширил изначальную концепцию, предполагающую максимум активного отдыха и минимум удобств. Первый лагерь в 200 палаток был открыт на Балеарских островах в Испании под названием Club Méditerranée, которое позже сократили до Club Med.

Изначально это были палатки с минимальными удобствами, где за фиксированную плату в почти 16 тысяч франков гости получали двухнедельный отдых с трехразовым питанием, развлечениями и спортивными активностями. Но позже палатки заменили на более комфортные бунгало, а отдых стал более роскошным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще в 1930-х в Великобритании были кемпинги с похожей концепцией, но вдохновился Жерар Блитц другим проектом - в 1949 году он побывал на Корсике в палаточном спортивном лагере и решил сделать похожий лагерь, но с фиксированной ценой.

Идея родилась как ответ на послевоенные экономические трудности: люди хотели предсказуемых трат в условиях нестабильности. Блиц внедрил элементы полинезийского гостеприимства, подсмотренные на родине жены-таитянки: приветствие гостей цветами, открытые бары. Это позже стало стандартом для премиальных отелей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что значит “все включено”?

All inclusive (AI) или "все включено" - это система обслуживания в отелях, где стоимость проживания обычно включает:

Питание: завтрак, обед, ужин (обычно "шведский стол"), легкие закуски между основными приемами пищи;

Напитки: алкоголь местного производства (пиво, вино, коктейли), безалкогольные напитки, чай, кофе - в ограниченные часы;

Услуги: пляжные принадлежности (лежаки, зонты), базовые развлечения (анимация, тренажерный зал, детские клубы), Wi-Fi.

Инновация системы all inclusive заключалась в единой предоплате за проживание, питание, напитки и развлечения, что позволяло туристам избегать непредвиденных трат. Первоначально концепция внедрялась на островах Карибского бассейна, потом на Таити и в Альпах. Успех модели привел к ее распространению в средиземноморском регионе, на круизных лайнерах, а позднее и во многих других странах.

Ключевая цель - избавить гостей от постоянных расчетов и обеспечить беззаботный отдых. У российских туристов система пользуется особенной популярностью в 4-5-звездочных отелях Турции, Египта и на курортах Краснодарского края. Развивается система и в Абхазии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему система "все включено" стала популярной?

1950-1960-е: финансовый кризис в США подтолкнул Club Med к открытию курортов на Карибских островах (Ямайка, Багамы). Американские семьи, экономя на отпусках, охотно платили за все и сразу. К 1960-м большинство карибских отелей перешли на "все включено", добавив к питанию местный алкоголь, развлечения и даже включив чаевые. Парадоксально, но система, созданная для экономии, стала премиум-продуктом для состоятельных туристов.

В 1970-х система перекочевала на лайнеры. Месячные круизы с "все включено" потребовали изобретательности: расширились винные карты, появились театральные шоу, кулинарные мастер-классы.

В 1980-х Турция адаптировала систему "все включено" для привлечения немецких и советских туристов. Низкая себестоимость продуктов, длинный сезон (апрель-ноябрь) и конкуренция между отелями позволили предложить отдыхающим невиданный ранее сервис. В 5-звездочных отелях внедрили круглосуточные бары, шведские столы и анимацию; 3-4-звездочные гостиницы добавили систему в более базовом формате, сделав ее доступной среднему классу.

1990-2020-е были отмечены глобализацией и премиализацией. Роскошные отельные сети (Ritz Carlton, Marriott) внедрили "все включено" после успеха турецкого бренда Rixos, созданного в 2000 году. Стали появляться новые форматы: Ultra All Inclusive (импортный алкоголь, спа), горнолыжные пакеты (Болгария, Норвегия), wellness-программы. В России с 2023 года действует ГОСТ, стандартизирующий систему. Например, в отелях 4-5* обязательны мини-бары, халаты, круглосуточный доступ к питанию.

Система “все включено” остается идеальным выбором для тех, кто ценит предсказуемость бюджета и хочет максимально расслабиться вместо того, чтобы каждый вечер выбирать, в какой ресторан пойти. Главное - изучать условия до бронирования, ведь понятия о системе "все включено" у каждого отеля в разных странах может быть свое.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что значит “ультра все включено”?

Ultra All Inclusive (UAI) - это премиальная версия системы "все включено", распространенная в 5-звездочных комплексах.

Помимо стандартных услуг, она охватывает:

Гастрономию: неограниченное посещение ресторанов à la carte, заказ еды в номер;

Премиальные напитки: виски, коньяк, импортные вина без доплат;

Эксклюзивные активности: водные виды спорта, аквапарк, теннис, йога, спа-процедуры (массаж, хаммам);

Сервис: индивидуальный трансфер, детский клуб с няней, услуги прачечной и так далее.

Почему all inclusive прижился не везде?

Экономическая нецелесообразность для местного бизнеса:

Удар по малому предпринимательству: в Турции, Египте и на Карибах система "все включено" критикуется за то, что туристы почти не покидают территорию отеля, лишая доходов местные кафе, магазины и гидов;

Убытки от пищевых отходов: отели Турции теряют до $1.5 млрд ежегодно из-за того, что 65% еды со "шведских столов" выбрасывается, а на тысячу туристов приходится 9 тонн пищи в месяц. Тем не менее отменять систему не планируют, хотя возможны изменения в формате для отдельных отелей.

Юридические и культурные ограничения

Запреты на алкоголь: в мусульманских странах (ОАЭ, Тунис) "все включено" часто исключает алкоголь или ограничивает его подачу, что снижает привлекательность системы для части европейских туристов;

Кулинарные традиции: в Италии, Вьетнаме или Таиланде, где уличная еда - это часть культурного опыта, система считается бессмысленной. Туристы предпочитают полупансион, чтобы исследовать локальную гастрономию самостоятельно;

Несовместимость с экскурсионными направлениями: в исторических центрах (Рим, Киото) или мегаполисах (Нью-Йорк, Токио) отели редко предлагают all inclusive, так как туристы проводят 80% времени вне отеля.

Кроме того, туристы иногда сталкиваются с проблемами в рамках системы "все включено":

В Египте отели часто трактуют систему по-своему, что иногда ведет к конфликтам с туристами;

Турецкие отели 3* включают в цену условия "все включено", но не могут обеспечить достойное качество продуктов и услуг, экономя на всем;

Бывают скрытые платные опции, о которых туристы узнают случайно.

"Все включено" скорее всего останется ядром пляжного отдыха в Турции, Египте и других странах, ориентированных в первую очередь на отдых у моря, при этом будущее за гибридными моделями. Отменять систему, которая устраивает миллионы людей, особенно семьи с детьми, бессмысленно, однако ее можно улучшить и кастомизировать, ориентируясь на запросы.