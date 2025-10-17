Власти Сунжи привели в порядок дважды горевший городской рынок

Власти ингушской Сунжи восстановили пострадавший от двух пожаров центральный городской рынок, он стал намного комфортнее и благоустроеннее и для покупателей, и для продавцов.

Власти ингушской Сунжи завершили работы по восстановлению и благоустройству центрального городского рынка, пострадавшего от пожаров в этом году, сообщили в пресс-службе главы республики Махмуда-Али Калиматова.

"Территория полностью расчищена, благоустроена и получила официальный статус ООО "Рынок "Сунжа" с единым управляющим. Теперь работа там будет вестись централизованно и прозрачно"

- Махмуд-Али Калиматов

Пожар вскрыл все недоработки в сфере торговли, в том числе и пренебрежение к требованиям безопасности. Сейчас практически каждая торговая точка легализована, отметил глава региона, передает "Интерфакс".

Опыт Сунжи показал, что можно навести порядок и создать современные, удобные и безопасные условия как для продавцов, так и для покупателей. Этот подход будет взят за основу при обновлении рынков в Назрани и Малгобеке, - добавил глава Ингушетии.

Как рассказали в мэрии Сунжи, комплексные работы на рынке стартовали в июле текущего года: на нем уложили тротуар, построили ливневый канал и реконструировали торговые объекты, все работы были проведены за счет средств собственников торговых объектов по требованию главы Ингушетии.

Напомним, в ночь с 1 на центральном рынке Сунжи вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил 1,3 тыс кв м его площади. Днем 1 сентября на нем же загорелось здание лаборатории частной клиники "Гемотест", пожар пылал на площади в 140 кв м, но, к счастью, огонь быстро потушили огнеборцы.