Власти США провели первые контакты с армянами Ханкенди

Американская делегация посетила в Армении центр регистрации иммигрантов из Ханкенди. В Горис приехали Саманта Пауэр и Йюри Ким.

Делегация из США побывала во вторник в центре регистрации карабахских эмигрантов, решивших переехать в Армению, пишет ТАСС.

Центр регистрации в Сюникской области посетили глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр, и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Йюри Ким и другие участники американской делегации. Посетители ознакомились с процессом регистрации иммигрантов.

Часть армянского населения Ханкенди после проведения азербайджанской армией антитеррористических мероприятий в Карабахском районе и начале переговоров о реинтеграции и паспортизации оказалась не готова к принятию гражданства Азербайджана. Эти жители Ханкенди предпочли выехать в Армению, где для иммигрантов организован центр регистрации в городе Горис Сюникской области Армении. Он разместился в здании городского драмтеатра.

Чего ждать Армении от США?

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Еревану не стоит рассчитывать на какую-либо практическую поддержку со стороны Вашингтона.

"Никола Пашиняна ждет очень холодный душ. Мы видим, что Пашинян ждет от американцев выполнения каких-то договоренностей, в связи с чем и приглашает в Ереван представителей Вашингтона. Он обращается к США: "Ну я же пошел против России, сделал столько против ОДКБ, как мог расшатал российское влияние в Армении, неужели вы меня бросите?" а США, по большому счету, конечно, бросят Армению", - предупредил Алексей Фененко.

"Пашиняну еще только предстоит узнать, что Вашингтон за него не воевал, и не собирается воевать. Тем более США не интересно вступать в конфликт с Азербайджаном и Турцией. Поэтому максимум, на что может рассчитывать Пашинян – это демонстративное, в чем-то даже издевательское одобрение со стороны Вашингтона. Мол, молодец, продолжай в том же духе, глядишь, когда-нибудь к тебе и Евросоюз придет", - подчеркнул политолог.

Эксперт сообщил, что США сейчас попросту нечего предложить Армении. "Даже чисто географически: Армения отрезана от любого выхода к морю, а единственная страна НАТО, с которой Армения имеет границу – это Турция. Отношения Армении и Турции все еще далеки даже от установления дипломатических контактов. Даже при очень большом желании, которого нет, США ничего не будут делать для Армении. Единственная страна, которая могла бы оказать какую-то помощь Армении – это Россия. Но Пашинян умудрился рассориться с Россией", - заключил Алексей Фененко.