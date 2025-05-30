Власти Сирии представили новый герб страны

У Сирии изменился герб, по заявлению властей страны переходного периода, орел на гербе символизирует сирийский народ.

На официальной церемонии в Дамаске власти представили новый герб Сирии, сообщает агентство SANA.

В центре государственного символа по прежнему находится орел, теперь его крылья распростерты, на груди нет щита и флага, а над головой сияют три звезды.

© Фото: агентство SANA

О значении герба рассказал президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

"Эта птица — искусный маневренный боец, парящий в небесах, умелый охотник, защитник своей семьи. Ее цвет — словно чистейший металл, который не подвластен времени. Таким был сирийский народ на протяжении всей истории, и таким он должен быть в новой эре"

– Ахмед аш-Шараа

Прежде на гербе можно было увидеть две звезды, также в лапах орел держал золотую ленту надписью "Сирийская Арабская Республика". Сейчас лапы хищной птицы пусты и когти расставлены в стороны.