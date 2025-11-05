Власти РФ субсидировали 200 млн руб чеченским промышленным предприятиям

Правительство России решило предоставить Чеченской Республике дополнительные 200 млн рублей из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об осуществлении выплаты, согласно которому при поддержке фонда должна быть обеспечена реализация минимум двух проектов.
"В Чечне предусмотрена поддержка проектов по расширению производства полиэтиленовой плёнки и пакетов и созданию производства резиновой крошки, травмобезопасной плитки, металлического и текстильного корда путём переработки изношенных автомобильных шин"
– правительство Российской Федерации
Помимо Чеченской Республики, в перечень получателей субсидий вошли шесть субъектов страны: Вологодская, Калининградская, Ростовская и Тамбовская области, а также Хабаровский край.
Проведенная докапитализация позволит обеспечить промышленные предприятия льготными займами на реализацию инвестиционных проектов.