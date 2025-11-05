Вестник Кавказа

Власти РФ субсидировали 200 млн руб чеченским промышленным предприятиям

Власти РФ субсидировали 200 млн руб чеченским промышленным предприятиям
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кабмин России предоставил бюджету Чечни субсидии в размере 200 млн руб на докапитализацию Регионального фонда развития промышленности.

Правительство России решило предоставить Чеченской Республике дополнительные 200 млн рублей из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об осуществлении выплаты, согласно которому при поддержке фонда должна быть обеспечена реализация минимум двух проектов.

"В Чечне предусмотрена поддержка проектов по расширению производства полиэтиленовой плёнки и пакетов и созданию производства резиновой крошки, травмобезопасной плитки, металлического и текстильного корда путём переработки изношенных автомобильных шин" 

– правительство Российской Федерации

Помимо Чеченской Республики, в перечень получателей субсидий вошли шесть субъектов страны: Вологодская, Калининградская, Ростовская и Тамбовская области, а также Хабаровский край. 

Проведенная докапитализация позволит обеспечить промышленные предприятия льготными займами на реализацию инвестиционных проектов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
770 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.